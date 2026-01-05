Sudan

Sudan
January 05, 2026
Sudan’s story is far from a tragedy
The country’s revolution was a successful and nonviolent democratic uprising. The west should remember that
Yassmin Abdel-Magied
War
November 07, 2025
The UK must do more to stop the violence in Sudan
Anandita Abraham
Sudan
April 02, 2025
The drawings that captured Sudan’s genocide
Imaan Irfan
From the magazine
World
March 03, 2020
Demise of a dictator: How will the world remember Sudan’s Omar al-Bashir?
Nesrine Malik
From the magazine
