Cartoons

Stephen Collins’s cartoon: AI (knight) slop

By Stephen Collins
September 02, 2026
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Stephen Collins is an illustrator and cartoonist. He is the author of "The Gigantic Beard that was Evil" (Jonathan Cape)
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