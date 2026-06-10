Cartoons

Stephen Collins's cartoon strip: World Cup video diary

By Stephen Collins
June 10, 2026

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Stephen Collins is an illustrator and cartoonist. He is the author of "The Gigantic Beard that was Evil" (Jonathan Cape)
Cartoons
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