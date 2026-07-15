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Cartoons
From the August/September 2026
Stephen Collins’s cartoon: Dating the algorithm
By
Stephen Collins
July 15, 2026
Stephen Collins is an illustrator and cartoonist. He is the author of "The Gigantic Beard that was Evil" (Jonathan Cape)
Cartoons
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