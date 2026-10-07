Cartoons
From the November 2026 issue

Stephen Collins’s cartoon strip: Foraging with Farage

October 7, 2026

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